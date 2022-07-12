Україна отримає безвідсотковий кредит від Італії на 200 мільйонів євро
12 липня Кабінет міністрів України прийняв постанову про залучення безвідсоткового кредиту від Італії на суму до 200 млн євро через адміністративний рахунок МВФ.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.
Кошти будуть направлені до держбюджету України на фінансування заробітних плат педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.
Кредит надається на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком на 7,5 років). Відсотки за користування кредитом не нараховуються.
Раніше повідомлялося, що Рада ЄС схвалила виділення Україні кредиту на 1 млрд євро в межах нової макрофінансової допомоги.
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