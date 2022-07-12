Швеція перерахувала ще 1,7 мільярда гривень на допомогу ЗСУ
Національний банк України отримав від уряду Швеції 577,7 млн шведських крон (або майже 1,7 млрд грн у еквіваленті) на спеціальний рахунок, відкритий для підтримки Збройних Сил України.
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Транзакція здійснена 6 липня цього року. Це вже другий переказ коштів уряду Швеції на спецрахунок НБУ. Так, 3 березня Національний банк вже отримував 500 млн шведських крон (або понад 1,5 млрд грн у еквіваленті). Це була одна з перших значних сум, що надійшла на підтримку ЗСУ у шведських кронах одним платежем від початку російського вторгнення.
Загалом станом на 12 липня на спеціальний рахунок із дня відкриття перераховано 19,7 млрд грн у еквіваленті. Зокрема, 7,1 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари). Кошти надходили як від громадян та підприємств України, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та багатьох інших країн світу).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль