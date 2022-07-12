Швеція перерахувала ще 1,7 мільярда гривень на допомогу ЗСУ

Національний банк України отримав від уряду Швеції 577,7 млн шведських крон (або майже 1,7 млрд грн у еквіваленті) на спеціальний рахунок, відкритий для підтримки Збройних Сил України.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Транзакція здійснена 6 липня цього року. Це вже другий переказ коштів уряду Швеції на спецрахунок НБУ. Так, 3 березня Національний банк вже отримував 500 млн шведських крон (або понад 1,5 млрд грн у еквіваленті). Це була одна з перших значних сум, що надійшла на підтримку ЗСУ у шведських кронах одним платежем від початку російського вторгнення.

Загалом станом на 12 липня на спеціальний рахунок із дня відкриття перераховано 19,7 млрд грн у еквіваленті. Зокрема, 7,1 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари). Кошти надходили як від громадян та підприємств України, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та багатьох інших країн світу).