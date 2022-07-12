Кабмін запустив корпоратизацію "Укрхімтрансаміаку"

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 12 липня, погодив перетворення державного підприємства "Укрхімтрансаміак" в акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Водночас рішенням уряду встановлено, що майно підприємства, яке забезпечує діяльність підприємства з транспортування аміаку магістральними трубопроводами, а також самі магістральні трубопроводи, закріплюються за акціонерним товариством на праві господарського відання та не підлягають відчуженню.

Як повідомлялося, Міністерство економіки ініціювало корпоратизацію "Укрхімтрансаміаку" в січні 2022 року.

"Укрхімтрансаміак" керує українською частиною аміакопроводу Тольятті-Одеса. Створено постановою уряду України у травні 2001 року шляхом об'єднання Українського державного зовнішньоекономічного підприємства "Укрзовнішхімпром", Придніпровського державного управління "Трансаміак" та Миколаївського державного підприємства "Трансаміак".

Аміакопровід Тольятті-Одеса був побудований наприкінці 70-х для транспортування аміаку російського "Тольяттіазота". До аміакопроводу також підключено "Міндобрива" (РФ) та ПрАТ "Концерн Стирол" (окупована частина Донеччини). Загальна протяжність аміакопроводу – 2418 км, територією України – 1018 км. Його загальна продуктивність становить 2,52 млн тонн на рік. На українському кінці аміакопроводу розташований Одеський припортовий завод.

У 2021 році підприємство прогнозувало зниження транспортування до 2,3 млн тонн з 2,5 млн тонн минулого року.