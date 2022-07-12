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"Укртрансбезпека" видала 649 ліцензій на постачання пального з початку великої війни

бензин,бензовоз

Департамент надання адміністративних послуг на наземному транспорті "Укртрансбезпеки" з початку війни видав 649 ліцензій на міжнародні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями.

Як повідомляэ пресслужба "Укртрансбезпеки", дозволи на постачання пального автотранспортом з початку війни отримали 649 нових міжнародних перевізників та 4300 бензовозів

В "Укртрансбезпеці" зазначили, що постачання пального автотранспортом з країн Європейського Союзу, допомогло вирішити гостру проблему нестачі нафтопродуктів на внутрішньому ринку.

Автопарк 649 нових ліцензійних перевізників наразі складає 4300 транспортних засобів для перевезення пального.

"Для порівняння: за попередні 11 років перевізникам пального було видано 1 073 ліцензії. За 2021 рік – 62 ліцензії. З початку широкомасштабних бойових дій – 649 ліцензій", – зазначили в "Укртрансбезпеці".

Ліцензії на період дії воєнного стану в Україні оформлюються в електронному вигляді та оприлюднюються на порталі електронних сервісів Державної служби з безпеки на транспорті.

Автор: 

перевезення (644) дозвіл (179) Укртрансбезпека (100)


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