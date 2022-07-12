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"Укрзалізниця" запустила єдиний портал для пасажирів київської міської електрички

киев,электричка

"Укрзалізниця" запускає єдиний портал для пасажирів київської кільцевої електрички та приміського сполучення Kyiv City Express.

Про це йдеться в повідомленні проєкту Kyiv City Express.

Як повідомляється, наразі в тестовому режимі зібрано:

  • усі можливі пересадки;
  • станційні розклади;
  • зручні посилання на придбання квитків.

Як аносують, уже найближчим часом з'явиться можливість слідкувати за поїздами у режимі реального часу.

Автор: 

розклад (6) Укрзалізниця (4762) електричка (119)


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