"Укрзалізниця" запустила єдиний портал для пасажирів київської міської електрички

"Укрзалізниця" запускає єдиний портал для пасажирів київської кільцевої електрички та приміського сполучення Kyiv City Express.

Про це йдеться в повідомленні проєкту Kyiv City Express.

Як повідомляється, наразі в тестовому режимі зібрано:

усі можливі пересадки;

станційні розклади;

зручні посилання на придбання квитків.

Як аносують, уже найближчим часом з'явиться можливість слідкувати за поїздами у режимі реального часу.