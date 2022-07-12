"Укрзалізниця" запустила єдиний портал для пасажирів київської міської електрички
"Укрзалізниця" запускає єдиний портал для пасажирів київської кільцевої електрички та приміського сполучення Kyiv City Express.
Про це йдеться в повідомленні проєкту Kyiv City Express.
Як повідомляється, наразі в тестовому режимі зібрано:
- усі можливі пересадки;
- станційні розклади;
- зручні посилання на придбання квитків.
Як аносують, уже найближчим часом з'явиться можливість слідкувати за поїздами у режимі реального часу.
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