Ціни на ліки зросли за час війни на 12% – Ляшко

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ціни на ліки зросли на 12%.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону єдиних новин, передає Укрінформ.

"З першого дня війни ми перейшли на щотижневий режим аналізу цін на ліки, і те, що ми фіксуємо зараз, за останній тиждень, порівняно з 1 лютого 2022 року, зростання цін фіксується на рівні 12%. Водночас, коли інфляція у нас – на 14%. Тому по факту ми не бачимо спекулятивного підйому цін на лікарські засоби. Ми бачимо певне здорожчання лікарських засобів по різних номенклатурах по-різному, але вітчизняні виробники підняли якнайменше ціни на лікарські засоби. Деякі препарати навіть здешевшали", – сказав Ляшко.

Він додав, що Міністерство охорони здоров'я відслідковує ціноутворення на лікарські засоби, працює гаряча лінія, і, якщо в якомусь аптечному закладі фіксується зростання цін на певні номенклатурні групи, Держлікслужба може провести оперативну перевірку.

Ляшко нагадав, що в Україні продовжує діяти програма "Доступні ліки", громадяни можуть отримати препарати від діабету, серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми безоплатно або з невеликою доплатою. Також ліки можна отримати в рамках гуманітарної допомоги.

Також Ляшко зауважив, що зараз спостерігається зменшення споживання лікарських препаратів саме в аптечному сегменті – порівняно з довоєнним періодом в чотири, а в деяких регіонах – уп'ятеро.

Міністр нагадав, що отримати рецепт за програмою "Доступні ліки" можна у сімейного лікаря, причому, якщо ваш лікар виїхав через бойові дії, то звернутися за рецептом можна до будь-якого лікаря первинної ланки.