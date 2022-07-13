"Укрзалізниця" відновила 10 кілометрів пошкоджених окупантами колій
Внаслідок російської військової агресії було зруйновано та відновлено 10,43 км залізничних колій та поновлено рух потягів на 5 ділянках.
Про це свідчать дані платформи для роботи з відкритими даними "Опендатабот".
Загалом від моменту вторгнення РФ в Україну було пошкоджено 359 об’єктів залізничної інфраструктури.
Зазначається, що після 24 лютого залізниця працювала в режимі евакуації. За даними сервісу Railwaybot, наразі продажі залізничних квитків сягає 50% від довоєнних обсягів.
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