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Новини Війна
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"Укрзалізниця" відновила 10 кілометрів пошкоджених окупантами колій

пути

Внаслідок російської військової агресії було зруйновано та відновлено 10,43 км залізничних колій та поновлено рух потягів на 5 ділянках.

Про це свідчать дані платформи для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Загалом від моменту вторгнення РФ в Україну було пошкоджено 359 об’єктів залізничної інфраструктури.

Зазначається, що після 24 лютого залізниця працювала в режимі евакуації. За даними сервісу Railwaybot, наразі продажі залізничних квитків сягає 50% від довоєнних обсягів.

Автор: 

ремонт (1471) Укрзалізниця (4762)


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