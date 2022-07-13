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Новини
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Реєстр олігархів готовий, – секретар РНБО

данилов,данілов

Реєстр олігархів уже готовий, наразі триває процес підготовки документів.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає Укрінформ.

"Цей процес йде. Реєстр готовий, положення про реєстр затверджено. На сьогоднішній день інституції, які мають право подавати, обробляють документи", – сказав він.

Данілов нагадав, що формування реєстру відбувається на основі чотирьох критеріїв: статки, наразі це від $80 млн, політичний вплив, медіа, монополія – природна або штучно створена.

"Якщо людина відповідає трьом з 4 критеріїв РНБО може ухвалити рішення щодо того, що вона є людиною, яку ви називаєте олігархом", – сказав секретар РНБО.

Як повідомлялося, напередодні мільярдер Рінат Ахметова заявив про вихід його компанії System Capital Management із медійних активів через набрання чинності так званим "законом про олігархів". За його словами, цього тижня "Медіа Група Україна" відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій своїх каналів і від ліцензій друкованих медіа в Україні.

З 12 липня усі телеканали "Медіа Групи Україна" почали транслювати загальнонаціональний марафон, зокрема канали "Україна", "Україна 24", НЛО TV, "Індиго TV", "Футбол 1/2/3" та інші. Сайти "Сегодня", "України 24", НЛО TV та футбольних каналів 12 липня не оновлюються. Останнім матеріалом на них розміщено заяву Ріната Ахметова про вихід із медабізнесу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав так званий "закон про олігархів" на початку листопада минулого року.

Автор: 

Данілов Олексій (54) олігарх (254) РНБО (508) Закон про олігархів (27)


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Вангую що КАЛОмойський не олігарх )))))
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13.07.2022 12:54 Відповісти
Реестр створив коломойский для Порошенко бо продовжуе виконувати завдання ***** по боротьбе з патріотами країни.
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13.07.2022 13:09 Відповісти
вєтєрінар данілов , подивись уважно в дзеркало на свій йбальнік, тобі вже ніхто не віре.
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13.07.2022 13:33 Відповісти
подотритесь клоуны со своим реестром, в других нормальных европейских странах достаточно одного антимонопольного комитета, мало того что ахметов контролирует 30% ВВП страны вы ему еще Камянський МК продали на епическом конкурсе, теперь курс на межбанке не клоуны установливают с НБУ а бандит ахметов
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13.07.2022 15:26 Відповісти
Наскільки я розумію головним олігархом опиниться Порошенко, а Бєня та Рінат - ні.
Блазень все намагається нашкодити Україні.
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13.07.2022 15:28 Відповісти
А тим часом

Суд списав борг пов'язаної з Коломойським компанії перед "Приватбанком" на 4,3 мільярда

За інформацією банку, в 2020 році за рахунок резерву https://biz.censor.net/news/3263148/privatbank_spisal_svyazannye_s_kolomoyiskim_kredity_na_57_milliardov https://biz.censor.net/n3353896

Так шо президент не тільки зраджуе Україні а ще й наполеглево працюе на свого пахана який його створив
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13.07.2022 15:58 Відповісти

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