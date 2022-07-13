Реєстр олігархів готовий, – секретар РНБО

Реєстр олігархів уже готовий, наразі триває процес підготовки документів.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає Укрінформ.

"Цей процес йде. Реєстр готовий, положення про реєстр затверджено. На сьогоднішній день інституції, які мають право подавати, обробляють документи", – сказав він.

Данілов нагадав, що формування реєстру відбувається на основі чотирьох критеріїв: статки, наразі це від $80 млн, політичний вплив, медіа, монополія – природна або штучно створена.

"Якщо людина відповідає трьом з 4 критеріїв РНБО може ухвалити рішення щодо того, що вона є людиною, яку ви називаєте олігархом", – сказав секретар РНБО.

Як повідомлялося, напередодні мільярдер Рінат Ахметова заявив про вихід його компанії System Capital Management із медійних активів через набрання чинності так званим "законом про олігархів". За його словами, цього тижня "Медіа Група Україна" відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій своїх каналів і від ліцензій друкованих медіа в Україні.

З 12 липня усі телеканали "Медіа Групи Україна" почали транслювати загальнонаціональний марафон, зокрема канали "Україна", "Україна 24", НЛО TV, "Індиго TV", "Футбол 1/2/3" та інші. Сайти "Сегодня", "України 24", НЛО TV та футбольних каналів 12 липня не оновлюються. Останнім матеріалом на них розміщено заяву Ріната Ахметова про вихід із медабізнесу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав так званий "закон про олігархів" на початку листопада минулого року.