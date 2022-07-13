Окупанти обстріляли всі українські аеропорти, деякі – по чотири рази, – Кубраков

Російські війська від початку повномасштабного вторгнення обстріляли всі аеропорти України.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, передає РБК-Україна.

"Всі аеропорти були обстріляні і неодноразово, ступінь пошкодження у них різний, десь пошкоджені злітні смуги, десь термінали, десь обладнання або заправні комплекси. Але точно можна сказати, що всі аеропорти були обстріляні – десь два, десь три, а десь і чотири рази", – зазначив він в інтерв’ю агентству.

Водночас міністр вважає, що найпершою метою росіян, здійснюючи такі атаки, навряд чи було послаблення економічного потенціалу.

"Думаю, це більше було пов'язано не з економікою. З економікою, напевно, у другу чергу. Більшість аеропортів зазнали атак у перші години війни. Росіяни намагалися влучати у радіолокаційне обладнання, але влучали вже куди могли. Ми бачимо, що вся їх "високоточна" зброя, яка стріляє нібито тільки по військових, чомусь через раз потрапляє по цивільних об'єктах, і аеропорти не виняток", – зазначив Кубраков.

Раніше міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов оцінив завдані інфраструктурі внаслідок війни збитки у $96 млрд.