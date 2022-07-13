Грошова маса зросла за місяць на 30 мільярдів, – Нацбанк

Грошова маса в Україні у червні зросла на 1,4%, або на 30,5 млрд грн, – до 2,15 трлн грн після зниження на 0,1% у травні та зростання на 2,4% та 2,6% відповідно у квітні та березні.

Про це свідчать дані Національного банку, передає Інтерфакс-Україна.



За його даними, депозити за минулий місяць збільшилися на 2,4%, або на 35,1 млрд грн – до 1,52 трлн грн, тоді як у травні їх обсяг підвищився лише на 0,3%.



На відміну від попередніх місяців, сталося це як за рахунок гривневих депозитів, що збільшилися на 1,8%, або на 18,9 млрд грн, так і валютних, які зросли на 3,5%, або на 16,2 млрд грн.



У травні гривневі депозити скоротилися на 0,2%, а валютні збільшилися на 1,4%, тоді як у квітні та березні швидко зростали гривневі депозити – відповідно на 4,7% та 7,5%.



НБУ зазначає, що грошова база (резервні кошти) у червні скоротилася на 1,3%, або на 9,6 млрд грн – до 729,4 млрд грн після невеликого збільшення на 0,4% у травні.



При цьому кошти в обігу поза банками за минулий місяць скоротилися на 0,8%, або на 5 млрд грн – до 629,4 млрд грн.



Резервні гроші банків у червні зменшилися на 4,4% – до 100 млрд грн.



Банки за минулий місяць наростили вкладення в депозитні сертифікати з 163,4 млрд грн до 189,4 млрд грн, трохи зменшивши кошти на коррахунках – з 57,3 млрд грн до 56 млрд грн та готівку в касах – з 47,3 млрд грн до 44 млрд грн.



Обсяг кредитів у червні знизився на 1,3%, або на 13,7 млрд грн – до 1,26 трлн грн. При цьому скоротилися як гривневі кредити – на 1%, або на 7,5 млрд грн – до 777,4 млрд грн, так і валютні – на 2,4%, або на 6,2 млрд грн – до 249,5 млрд грн.



Загалом за перше півріччя цього року грошова маса в Україні збільшилась на 3,9%, база – на 10,1%, готівка поза банками – на 8,3%.



Як повідомлялося, грошова маса в Україні за 2021 рік збільшилася на 12%, база – на 11,2%, готівка поза банками – на 12,5%.