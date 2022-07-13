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Новини
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Шість великих російських фінансово-промислових груп мають зв’язки з українськими підприємствами

россия,путин,росія

Шість великих фінансово-промислових груп (ФПГ) РФ мають зв’язки з українськими підприємствами: "Газпром", "Роснєфть", USM, група родини Лебедєвих, а також групи Олега Дерипаски та Олексія Мордашова.

Про це свідчать дані аналітиків центру R&D YouControl, які дослідили частину великого російського бізнесу.

Загалом, до складу 17 російських фінансово-промислових груп входить понад 3 800 компаній з РФ та інших країн. Ці ФПГ налічують понад 700 іноземних підприємств, із яких близько 100 компаній розташовані у країнах пострадянського простору, а більш ніж 180 − на Кіпрі.

Приблизно по 40 компаній, що входять до проаналізованих російських груп, працюють у Нідерландах та в країнах Азії.

Аналітики виявили, що російський "Газпром" має зв'язки із чотирма підприємствами в Україні. Крім ТОВ "Міжнародний консорціум з управління та розвитку газотранспортної системи України, ТОВ "Газпром Збут Україна" та АТ "ЮЖНІІГІПРОГАЗ", де компанія володіє долями у статутному капіталі компаній напряму, ще опосередковано через ТОВ "Газпром видобуток Оренбург" володіє понад 90% ТОВ "Санаторій "Орен-Крим".

Нафтова компанія "Роснєфть" представлена в Україні двома компаніями: ПрАТ "Лисичанська нафтова інвестиційна компанія" та ТОВ "РН Коммерс".

Ключова особа групи USM − Алішер Усманов є бенефіціарним власником ТОВ "Петер-Сервіс Україна". А співвласник металургійної компанії "Сєвєрсталь" Олексій Мордашов − ТОВ "Северсталь Дистрибуція".

Колишній офіцер КДБ, ексдепутат Держдуми РФ Олександр Лебедєв є бенефіціаром двох київських компаній та пов'язаний із чотирма підприємствами, що зареєстровані в окупованому Криму. Зокрема, СП "РІС-Україна" та ТОВ "Міндальна Роща".

Російський олігарх Олег Дерипаска пов'язаний із дев’ятьма компаніями в Україні через декілька офшорних компаній, які входять до групи пов'язаних осіб одного із його головних активів МКПАТ "Ен+ груп". Його основний український актив − ТОВ "Миколаївський глиноземний завод".

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бізнес (1167) Газпром (2554) росія (14183) Роснафта (272)


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Так и живем
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13.07.2022 13:50 Відповісти
РГК трейд Фирташевский, в лице облгазов и газ збутов, тот же Газпром. Газ збуты прикрыли с июля, так они новых фирм наоткрывали и колупают всем мозги по прежнему, ничего не поменялось, всем похрен...
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13.07.2022 14:43 Відповісти
А наши к Канадцам цепляются за ремонт турбин, да вы на себя посмотрите для начала, через одного предатель, а потом на Запад рот открывайте, и это при всех наших ДБР, СБУ, и прочих, и во время войны.
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13.07.2022 14:46 Відповісти
Мало того, всі розподільчі системи захопили так звані ТЗОВ (ніби-то місцеві за назвами), а фактично створені на кіпрі офшори, засновниками яких є громадяни кіпру ( без образ), але різні попандополуси зі статутними капіталами по 200 тис.грн., які ці магістравлі не викупляли, не отримували в концесію, ні в оренду.... Отак і живемо, а хто насправді стоїть за кіпрськими попандополусами, хто є бенефеціаром ТЗОВ і кому платимо, то питання до уряду....
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13.07.2022 16:15 Відповісти
сенс банк?? А там вывеску поменяли)) я думав что клоуны в НБУ а они еще в юконтроле
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13.07.2022 15:36 Відповісти
это все члены русской мафии связанные с Путиным.
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13.07.2022 15:51 Відповісти
кто в Украине с ними сотрудничал, тех нужно срочно ликвидировать!
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13.07.2022 15:56 Відповісти
Гетьманцев не хоче заборонити офшори в Україні якими прикриваються росіяни а лише щипає гусей українців.
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13.07.2022 16:21 Відповісти

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