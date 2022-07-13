Шість великих російських фінансово-промислових груп мають зв’язки з українськими підприємствами

Шість великих фінансово-промислових груп (ФПГ) РФ мають зв’язки з українськими підприємствами: "Газпром", "Роснєфть", USM, група родини Лебедєвих, а також групи Олега Дерипаски та Олексія Мордашова.

Про це свідчать дані аналітиків центру R&D YouControl, які дослідили частину великого російського бізнесу.

Загалом, до складу 17 російських фінансово-промислових груп входить понад 3 800 компаній з РФ та інших країн. Ці ФПГ налічують понад 700 іноземних підприємств, із яких близько 100 компаній розташовані у країнах пострадянського простору, а більш ніж 180 − на Кіпрі.

Приблизно по 40 компаній, що входять до проаналізованих російських груп, працюють у Нідерландах та в країнах Азії.

Аналітики виявили, що російський "Газпром" має зв'язки із чотирма підприємствами в Україні. Крім ТОВ "Міжнародний консорціум з управління та розвитку газотранспортної системи України, ТОВ "Газпром Збут Україна" та АТ "ЮЖНІІГІПРОГАЗ", де компанія володіє долями у статутному капіталі компаній напряму, ще опосередковано через ТОВ "Газпром видобуток Оренбург" володіє понад 90% ТОВ "Санаторій "Орен-Крим".

Нафтова компанія "Роснєфть" представлена в Україні двома компаніями: ПрАТ "Лисичанська нафтова інвестиційна компанія" та ТОВ "РН Коммерс".

Ключова особа групи USM − Алішер Усманов є бенефіціарним власником ТОВ "Петер-Сервіс Україна". А співвласник металургійної компанії "Сєвєрсталь" Олексій Мордашов − ТОВ "Северсталь Дистрибуція".

Колишній офіцер КДБ, ексдепутат Держдуми РФ Олександр Лебедєв є бенефіціаром двох київських компаній та пов'язаний із чотирма підприємствами, що зареєстровані в окупованому Криму. Зокрема, СП "РІС-Україна" та ТОВ "Міндальна Роща".

Російський олігарх Олег Дерипаска пов'язаний із дев’ятьма компаніями в Україні через декілька офшорних компаній, які входять до групи пов'язаних осіб одного із його головних активів МКПАТ "Ен+ груп". Його основний український актив − ТОВ "Миколаївський глиноземний завод".