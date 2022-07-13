Євросоюз починає обговорення нових санкцій проти Росії, – ЗМІ

Посли Європейського Союзу у четвер розпочнуть консультації щодо запровадження нових санкцій проти РФ.

Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

"Консультації між послами про нові санкції ЄС проти РФ мають стартувати завтра. За оптимістичним сценарієм, заходи мають схвалити наступного тижня", – зазначив він.

Водночас журналіст не уточнив, які обмеження можуть увійти до наступного пакету санкцій проти РФ.

Нагадаємо, Євросоюз вже ухвалив шість пакетів санкцій проти Росії через те, що вона свідомо порушила міжнародне право, коли розпочала вторгнення до України.

Раніше повідомлялося, що на початку червня Рада Європейського Союзу затвердила шостий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії та Білорусі.

Як повідомляв Bloomberg, до наступного пакету санкцій можуть увійти обмеження на імпорт золота, заходи щодо виправлення попередніх санкцій та розширення санкційних списків.