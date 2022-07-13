Вартість відновлення зруйнованої окупантами інфраструктури оцінили у $165 мільярдів

Обсяг прямих збитків економіки України від пошкодження та руйнування будівель та інфраструктури складає щонайменше $95,5 млрд (2,6 трлн грн). На відновлення зруйнованих активів необхідно понад $165 млрд.

Про це свідчать дані KSE Institute, Мінреінтеграції та Мінрегіонрозвитку у співпраці з іншими міністерства в рамках діяльності Національної ради з відновлення України від наслідків війни.

Зазначається, що у порівнянні з попередньою оцінкою від 8 червня, загальна сума задокументованих збитків знизилася на $8,4 млрд. Ключовим фактором такого зниження стало надходження оновленої інформації та мікроданих від державних органів, що дозволило уточнити обрахунки щодо кількості та середньої вартості пошкоджень.

У загальному обсязі прямих втрат найбільшу частку складають житлові будинки – 38% або $36,6 млрд. Внаслідок бойових дій вже зруйновано та пошкоджено майже 121 тисяча житлових будинків, в яких проживали близько мільйона родин.

На другому місці за обсягом прямих збитків від пошкоджень та руйнувань інфраструктура – $31,3 млрд, з яких $25.4 млрд – збитки від руйнувань та пошкоджень майже 24 тис. км українських доріг.

Водночас прямі збитки, завдані підприємствам, складають щонайменше $8 млрд і продовжують швидко зростати. Це збитки малого бізнесу, а також великих і середніх підприємств державної та приватної власності на підставі отриманих мікроданих. Ще $4,3 млрд – збитки завдані агросектору та агропідприємствам.

Загалом з початку війни Росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 388 підприємств, 18 цивільних аеропортів, 779 медзакладів, 105,2 тис. легкових авто, 1371 освітніх закладів, 690 дитсадків, 563 культурних та релігійних споруд, 23 торгові центри, 28 нафтобаз. Водночас за даними Міністерства інфраструктури України станом на 5 липня вже відновлено 43 мости та очищено 941 км доріг державного значення.

Попередньо непрямі втрати у розрізі галузей оцінюються у $126 млрд або в 3,7 трлн грн. Адже часткова або повна зупинка діяльності підприємств, інфраструктурних обʼєктів та установ призводять до втрати доходів, зростання видатків, пов'язаних із війною.

За оцінками команди KSE Institute, загальна сума потреб у відновленні зруйнованих активів становить $165,1 млрд або 4,8 трлн грн. Зазначається, що ця оцінка враховує лише відбудову зруйнованих обʼєктів з урахуванням модернізації, додаткову потребу в ліквідності для відновлення діяльності підприємств, але не враховує запровадження нових стандартів у будівництві доріг, громадських об‘єктів, та потреб у модернізації, не пов'язаних напряму із наслідками війни в Україні.

Загальна потреба у фінансуванні відновлення України, за оцінками уряду, представленими під час Конференції з питань відновлення України у Лугано, складає орієнтовно $750 млрд. Ця сума включає не лише вартість відбудови зруйнованих обʼєктів, а й потреби у фіскальній підтримці, модернізації й посиленні спроможності ключових секторів економіки, а також допомогу у відновленні роботи бізнесів та підприємств.