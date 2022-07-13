Кількість ФОПів зросла з початку року на 26 тисяч, – Держстат

Із початку року кількість фізичних осіб-підприємців в Україні зросла на 26 472, або на майже 2%. У січні було 1 359 002 ФОПи, зараз – 1 385 474.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає liga.net.

Найбільший приріст щодо ФОПів цього року дали категорії:

інформації та телекомунікації – плюс 18 202 (або 68,76% від загального приросту);

професійної, наукової та технічної діяльності – 5 300 (20,02%);

транспорту, складів, поштової та кур'єрської діяльності – 2 996 (11,32%).

Водночас найбільше падіння кількості фізосіб-підприємців було зафіксовано у категорії оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – мінус 4 015 одиниць.

За окремими видами економічної діяльності найчастіше відкривалися ФОПи, що здійснюють комп'ютерне програмування (+ 12 675). Найбільше падіння за кількістю відбулося у категорії "інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах" (- 2 401).

Крім того, за даними Держстату, цьогоріч з’явилися три ФОПи з категоріями діяльності, яких не було з початку року. Йдеться про діяльність у сфері вирощування культур для виробництва напоїв, добування солі та космічного транспорту.

Найбільший приріст ФОПів зафіксували у Києві та Львівській області – плюс 6 530 та 4 859 відповідно. Падіння за кількістю було в 4 областях: Запорізькій (- 37), Херсонській (- 719), Луганській (- 1 101) та Донецькій (- 2 938).