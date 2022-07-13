Росія не змогла розробити власні мікросхеми для супутників

Російський розробник процесорів "Скіф" НВЦ "Елвіс" не зміг виконати замовлення російської влади на розробку та виробництво мікросхем для супутників.

Через це Мінпромторг РФ 30 червня подав позов до компанії на 512 мільйонів рублів, пише російський "Коммерсант".

Позивач має намір стягнути кошти за держконтрактом від 29 листопада 2016 року. Тоді Мінпромторг РФ уклав з "Елвісом" контракт на розробку та освоєння серійного випуску радіаційно стійких мікросхем для створення бортових комплексів космічного призначення, сума тендеру склала 550 млн руб. Роботи мали виконати до 30 червня 2019 року.

Співрозмовник видання, близький до російського міністерства, пояснює, що звернення до суду було вимушеним, інакше у контролюючих органів можуть виникнути питання до самих чиновників. Він також пояснив, що виробляти мікросхеми самостійно РФ не може, а доступ до іноземних заводів наразі заблоковано через санкції.