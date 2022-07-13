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Нацбанк скасував обов’язок подавати звітність для брокерів

нбу,нацбанк

Національний банк України з 5 липня скасував обов’язок для страхових та перестрахових брокерів подавати до Нацбанку регуляторну звітність.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що саме з 5 липня набрала чинність постанова правління НБУ від 30 червня № 135 "Про затвердження Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів та умови провадження посередницької діяльності у сфері страхування та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України".

"Отже, починаючи зі звітності задругийквартал 2022 року, подання брокерами пояснювальної записки та всіх файлів у форматі XML (FR0, IR5, IR52, IR53) не вимагається", – пояснили в Нацбанку.

Наголошується, що перший квартал 2022 року був останнім звітним періодом, за який брокери мали надавати звітність до регулятора.

Автор: 

НБУ (9266) звіт (205)


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