Виробництво сталі в Україні впало за півроку на 60%

У першому півріччі 2022 року виробництво сталі в Україні впало на 58,2%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, – до 4,54 млн тонн.

Про це свідчать оперативні дані об’єднання "Укрметалургпром".

Водночас виробництво чавуну у січні-червні скоротилося на 57,9% – до 4,54 млн тонн, виробництво прокату зменшилось на 58,4% – до 4,02 млн тонн.

Як повідомлялося, за даними Всесвітньої асоціації виробників сталі (Worldsteel) , металургійні підприємства України у травні знизили виробництво сталі у 6 разів порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 308 тисяч тонн. Водночас це дещо більше, порівняно з квітнем, коли в Україні було вироблено 250 тис. тонн сталі.