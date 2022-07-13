Виробництво сталі в Україні впало за півроку на 60%
У першому півріччі 2022 року виробництво сталі в Україні впало на 58,2%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, – до 4,54 млн тонн.
Про це свідчать оперативні дані об’єднання "Укрметалургпром".
Водночас виробництво чавуну у січні-червні скоротилося на 57,9% – до 4,54 млн тонн, виробництво прокату зменшилось на 58,4% – до 4,02 млн тонн.
Як повідомлялося, за даними Всесвітньої асоціації виробників сталі (Worldsteel) , металургійні підприємства України у травні знизили виробництво сталі у 6 разів порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 308 тисяч тонн. Водночас це дещо більше, порівняно з квітнем, коли в Україні було вироблено 250 тис. тонн сталі.
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