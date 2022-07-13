Російські авіакомпанії відмовляються повертати 400 лізингових літаків, – ЗМІ

Російські авіакомпанії відмовляються повертати понад 400 пасажирських літаків, а також низку авіазапчастин, які вони орендували в іноземних компаній.

Як повідомляє Washington Post, через це сума страхових претензій, пред'явлених лізингодавцями страховим компаніям, уже сягнула $10 млрд.

За даними компанії Cirium, із 968 літаків комерційного флоту Росії (напередодні вторгнення в Україну) 515 належали неросійським лізинговим компаніям. Наразі західні компанії повернули лише близько 80 літаків.

"Спільнота орендодавців загалом змирилася з тим, що більшість літаків, розміщених ними в Росії, не будуть вилучені", – каже консультант компанії AeroDynamic Advisory Майк Стенгель.

Водночас проблеми виникають з поверненням не лише літаків, а й авіаційних двигунів, які також здавалися в оренду російським компаніям.

Зазначається, що навіть вироблені в Росії Sukhoi Superjet та регіональний літак Irkut MC-21, які мали бути конкурентами Airbus A320 та Boeing 737, використовують двигуни, авіоніку та програмне забезпечення із США та Європи.

Російська державна компанія намагається розробити повністю вітчизняний двигун для МС-21, але, за словами аналітиків, на це потрібен час.



У березні президент Росії Владімір Путін підписав указ, що дозволяє російським авіакомпаніям залишати іноземні літаки для використання на внутрішніх рейсах.