Російські авіакомпанії відмовляються повертати 400 лізингових літаків, – ЗМІ
Російські авіакомпанії відмовляються повертати понад 400 пасажирських літаків, а також низку авіазапчастин, які вони орендували в іноземних компаній.
Як повідомляє Washington Post, через це сума страхових претензій, пред'явлених лізингодавцями страховим компаніям, уже сягнула $10 млрд.
За даними компанії Cirium, із 968 літаків комерційного флоту Росії (напередодні вторгнення в Україну) 515 належали неросійським лізинговим компаніям. Наразі західні компанії повернули лише близько 80 літаків.
"Спільнота орендодавців загалом змирилася з тим, що більшість літаків, розміщених ними в Росії, не будуть вилучені", – каже консультант компанії AeroDynamic Advisory Майк Стенгель.
Водночас проблеми виникають з поверненням не лише літаків, а й авіаційних двигунів, які також здавалися в оренду російським компаніям.
Зазначається, що навіть вироблені в Росії Sukhoi Superjet та регіональний літак Irkut MC-21, які мали бути конкурентами Airbus A320 та Boeing 737, використовують двигуни, авіоніку та програмне забезпечення із США та Європи.
Російська державна компанія намагається розробити повністю вітчизняний двигун для МС-21, але, за словами аналітиків, на це потрібен час.
У березні президент Росії Владімір Путін підписав указ, що дозволяє російським авіакомпаніям залишати іноземні літаки для використання на внутрішніх рейсах.
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