Французька Matiere передасть Україні 36 легкозбірних мостів, – Кулеба

Французька компанія Matiere передасть Україні 36 легкозбірних мостів.

Про це під час брифнгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Інтерфакс-Україна.



"Разом із французьким урядом та федерацією французьких промисловців MEDEF ми домовилися про передачу Україні 36 легкозбірних мостів завдовжки від 23 до 46 метрів від кампанії Matiere. Ці конструкції зможуть швидко замінити зруйновані українські мости, а згодом замінити їх на постійній основі", – сказав він.



За словами глави МЗС, французька компанія Matiere має багаторічний досвід роботи зі швидкого розгортання мостових переходів для автомобільного та залізничного транспорту, особливо у країнах, де війна зруйнувала інфраструктуру.



"Вже 25 липня інженери компанії прибудуть до України та проведуть спільну оцінну місію з інженерами "Укравтодору". Потенційно компанія розглядає можливість розгортання виробництва цих мостових переходів в Україні", – зазначив Кулеба.

Як повідомлялося, за перші сто днів повномасштабної війни окупанти зруйнували 24 тис. км доріг та три сотні мостів.