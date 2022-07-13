Росія планує легалізувати крадіжку українського зерна

Держдума РФ розгляне проєкт змін до митного законодавства з метою спростити оформлення вкраденого на окупованих територіях України зерна.

Відповідний законопроєкт зареєстровано у Держдумі РФ 12 липня.

Документом пропонується встановити спрощений режим переміщення через митний кордон РФ товарів на ділянках, що примикають до тимчасово окупованих територій України (оскільки Росія забороняє називати війну з Україною війною, у документі йдеться про "райони проведення спеціальної військової операції").

Автори документа вказують, що наразі "виникла складна ситуація на митному кордоні РФ" на вказаних ділянках, оскільки російські митники довго оформляють продовольчі вантажі з окупованих територій України. Внаслідок таких заходів ввезення вантажів, особливо тих, що швидко псуються, втрачає сенс.

Таким чином, законопроєктом запроваджується норма, згідно з якою ввезення товарів в РФ з окупованих територій України здійснюється на основі права Євразійського економічного союзу.

Раніше заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомляв, що від початку широкомасштабного вторгнення в Україну РФ вивезла з окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

Як повідомлялося, згідно з даними розслідування Lloyd’s List, вантажі вкраденого українського зерна доставляються з окупованого Криму в порти Сирії та Туреччини за допомогою щонайменше 10 балкерів і вантажних суден під прапорами Росії та Сирії.