Єврокомісія розблокує транзит російських товарів до Калінінграда, – ЗМІ

Європейська комісія найближчим часом пояснить механізм переміщення підсанкційних товарів з РФ до Калінінграда територією ЄС.

Про це повідомляє литовський портал TV3 із посиланням на джерела, передає Європейська правда.

За даними видання, Єврокомісія дозволить транзит російських товарів до Калінінграда через територію Литви, але Литва контролюватиме кількість товарів, щоб РФ не використовувала транзит для обходу санкцій та експорту своїх товарів у треті країни.

Джерела повідомляють, що цього тижня Єврокомісія готується подати владі Литви конкретний документ і пояснення щодо виконання санкцій ЄС проти Росії з конкретними деталями.

Також повідомляється, що Литві доведеться підготувати законодавство про те, як розраховувати квоти та зупиняти транзит у разі їх перевищення.

Зазначається, що ці рекомендації можна було очікувати, оскільки метою санкцій ЄС було перешкодити імпорту певних товарів з Росії чи транзиту товарів для продажу в треті країни, але вони не були спрямовані на порушення транспортування вантажів між різними частинами Росії.

Як повідомлялося, за даними "Литовських залізниць", обмеження на транзит до Калінінградської області, що набули чинності в Литві 10 липня, торкнулися 15% всього вантажопотоку, який возять до російського анклаву і назад.

Нагадаємо, 20 червня Литва офіційно оголосила, що припинила залізничний транзит частини вантажів із основної території РФ до Калінінградської області. Згодом Литва поширила обмеження на перевезення санкційних товарів до з Росії до Калінінграда на вантажний автомобільний транзит.

В МЗС Литви пояснили, що заборона на транзит між основною територією Росією та Калінінградською областю РФ через Литву торкнулася лише продукції із сталі та чорних металів та запроваджена в рамках виконання санкцій ЄС, які набули чинності з 17 червня.

Водночас у митній службі Литви нагадали, що про цю заборону було відомо з середини березня разом з ухваленням четвертого пакету санкцій ЄС проти Росії. Він передбачає обмеження на російську сталь та іншу продукцію із чорних металів за договорами, укладеними до 17 червня.

Уже 11 липня Литва розширила обмеження на транзит товарів через свою територію до російського Калінінграда, оскільки набуло чинності поступове запровадження раніше оголошених Євросоюзом санкцій проти Москви. Відтак заборонено провозити цемент, деревину, спирт і промислові хімікати на спиртовій основі.