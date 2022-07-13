Нацбанк не помітив значного зростання прибутковості депозитів після підвищення облікової ставки

Середня ставка нових гривневих депозитів для фізичних осіб у червні склала 6,6% річних, що на 0,9 відсоткового пункта (в.п.) вище за рівень травня, коли ставки за гривневими депозитами впали до історичного мінімуму.

Загалом, за перше півріччя цього року ставка за депозитами у національній валюті знизилася на 0,5 в.п., повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані Національного банку.

Дещо більше у червні зросла ставка за кредитами фізособам – на 1,2 в.п., до 23,1% річних, проте за півріччя вона впала на 10,6 в.п.

Водночас ставка за валютними депозитами, що досягла історичного мінімуму в 0,4% річних у квітні, після зростання у травні на 0,2 в.п. у червні збільшилася ще на 0,1 в.п. – до 0,7%.

Щодо корпоративного сектору, то ставка за новими гривневими депозитами для бізнесу у червні підскочила відразу на 2,8 в.п. – до 7,3%, проте щодо валютних знизилася на 0,1 в.п. – до 1,1% річних.

Водночас середня ставка виданих у червні за гривневими кредитами для бізнесу зросла одразу на 4,4 в.п. – до 18,4%, а за валютними – на 0,2 в.п., до 4,5% річних.

Як повідомлялося, НБУ з 3 червня підняв облікову ставку з 10% до 25%, щоб підвищити привабливість гривні, знизити тиск на міжнародні резерви країни та боротися з інфляцією, яка за підсумками травня досягла 18% у річному вимірі, а за підсумками червня – 21 5%.

Як повідомлялося, 2 червня правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку одразу до 25% річних з 10%, які зберігалися з початку війни.

Нацбанк очікував, що уряд та банки відреагують на зміну облікової ставки відповідним підвищенням ставок за ОВДП та депозитами, що збільшить привабливість гривневих активів, у тому числі ОВДП, таким чином зменшивши необхідність викуповувати облігації уряду для Нацбанку. Однак Мінфін з того часу відмовляється підвищувати ставки за ОВДП.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензор: Що означає рекордне підняття облікової ставки НБУ до 25%