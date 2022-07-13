Ціни на газ у Європі знову перевищили $1900 за тисячу кубометрів

Ціни на газ в Європі зростають на тлі новин про аварію на родовищі в Норвегії та зупинки російського газопроводу "Північний потік" на ремонт.

У середу найближчий (серпневий) ф'ючерс на TTF на біржі ICE Futures подорожчав до $1909 за тисячу кубометрів, порівняно з $1802 станом на закриття торгів у вівторок, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Перед цим національний газотранспортний оператор Норвегії Gassco продовжив оцінку недоступності виробничих потужностей родовища Sleipner (вся технічна потужність 16,9 млн куб. м на добу) до ранку 15 липня.

Крім того, оголошено недоступними всі потужності газопереробного заводу Nyhamna – 79,8 млн куб. м до ранку 14 липня. Раніше повідомлення повідомляли про часткове вибуття потужностей цього ГПЗ.

11 липня норвезька компанія Equinor зареєструвала витік газу в ізольованій зоні, пов'язаній з турбіною на платформі Sleipner A (де відбувається буріння та переробка). У процесі відновлення видобутку та скидання тиску пізно ввечері в понеділок стався ще один витік газу на платформі райзера Sle (райзерна платформа для експорту газу та конденсату). Згідно з повідомленням, витоки ліквідовано, окремі об'єкти родовища закриті.

Проект Sleipner охоплює газоконденсатні родовища Sleipner Ost, Gungne та Sleipner Vest. На установки також надходять вуглеводні з родовищ Sigyn, Volve, Gudrun та Gina Krog.

Як повідомлялося, 11 липня ціни на газ на біржі ICE падали до $1639 за тисячу кубометрів після появи новин про швидке повернення після ремонту в Росію газової турбіни, необхідної для прокачування газу трубопроводом "Північний потік".