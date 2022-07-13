Росія вкрала українського зерна та олії на $600 мільйонів, – KSE

Орієнтовна загальна вартість викрадених РФ зернових та олійних культур в Україні становить понад $613 млн.

Про це свідчать підрахунки Центру досліджень продовольства та землекористування KSE Institute (KSE Агроцентр).

За підрахунками експертів центру, загальна сума збитків і втрат через війну у сільському господарстві, за оцінками, становить $27,6 млрд, з яких найбільшою категорією є збитки через незібрані озимі культури ($1,4 млрд) та знищена техніка ($926 млн).

Крім того, внаслідок бойових дій втрачено зерносховища сукупною місткістю 4 мільйони тон (пошкоджені або повністю знищені). Ще частина зерносховищ знаходяться в окупованих регіонах і до них немає повного доступу.

Водночас через морську блокаду, ціни на пшеницю, ячмінь, кукурудзу та олію в Україні впали на 33,7% станом на травень, порівняно з періодом до початку вторгнення. При цьому світові ціни на зерно та продовольство значно зросли.

Як повідомлялося, згідно з даними розслідування Lloyd’s List, вантажі вкраденого українського зерна доставляються з окупованого Криму в порти Сирії та Туреччини за допомогою щонайменше 10 балкерів і вантажних суден під прапорами Росії та Сирії.