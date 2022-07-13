Росія хоче сплачувати внески до бюджету ООН в рублях

Російська влада опрацьовує можливість перейти на перерахування внесків до бюджету Організації Об'єднаних Націй та установ системи ООН у рублях.

Про це заявив директор департаменту міжнародних організацій МЗС РФ Петро Іллічов, повідомляє російський Інтерфакс.

"Перехід на перерахування внесків у рублях опрацьовується і багато в чому залежить від готовності та можливості наших партнерів в ООН приймати платежі у російській валюті", – сказав російський чиновник.

Водночас він запевнив, що Росія усі внески до бюджетів системи ООН сплачує повністю "і, по можливості, своєчасно".

За словами чиновника, російські платежі через санкції блокують американські банки, іноді труднощі виникають і з швейцарськими банками.