Нафтотрейдер Trafigura вийшов із проєкту з видобутку нафти в Росії

Глобальний нафтотрейдер Trafigura вийшов з проєкту "Восток Ойл", який розвиває російська "Роснєфть".

Як повідомляється на сайті трейдерської компанії, угоду було завершено 12 липня, її вартість не розкривається.

Покупцем 10% частки, що належала Trafigura у проєкті "Восток Ойл", стала зареєстрована у Гонконзі Nord Axis Limited. За даними публічних реєстрів, ця компанія була заснована у лютому 2022 року.

Trafigura придбала 10% у "Восток Ойл" у грудні 2020 року.

Як повідомлялося, раніше Trafigura заявила про зупинку своїх інвестицій в Росії та про припинення торгівлі нафтою з підсанкційними російськими компаніями, а також "істотне зменшення" закупівлі російських нафтопродуктів.

"Восток Ойл" – флагманський проєкт "Роснєфти" з освоєння нафтових родовищ на півострові Таймир. Він включає родовища Ванкорської групи, які вже розробляються, а також нові родовища на півночі Красноярського краю. Ресурсна база проєкту оцінюється в 6 млрд тонн рідких вуглеводнів і близько 2 трлн кубометрів газу.