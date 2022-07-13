На Захід України переїхало більше 660 підприємств, – Мінекономіки

На сьогодні в безпечні регіони на Заході України релоковано 661 підприємство, ще для 475 підшуковують локацію або спосіб транспортування.

Про це повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна під час онлайн-презентації "Цифрова платформа для релокації бізнесу: підсумки трьох місяців роботи", передає Укрінформ.

"Станом на 12 липня на платформі зареєстровано 1 723 заявки від підприємств на переміщення. Усі вони опрацьовані. Уже переміщено 661 підприємство, 458 з них вже працюють. Зараз у процесі перебувають 475 підприємств. Для них здійснюється пошук підходящої локації або спосіб транспортування", – сказала Бережна.

Крім того, за її словами, поки тривав розгляд заявки, від переміщення відмовилися 578 підприємств, оскільки території, на яких вони розташовані, були визволені.

Бережна повідомила, що найчастіше переміщують виробництва суб’єкти оптової й роздрібної торгівлі та ремонту автотранспортних засобів та мотоциклів (38%), компанії з переробної промисловості (33%) та представники інформаційної та комунікаційної галузі (5,9%).

Лідерами з локацій для переміщення залишаються Львівська, Закарпатська та Чернівецька області.

У кінці травня повідомлялося, що вже 601 підприємство, яке взяли участь в програмі релокації, завершило переїзд з областей, де тривають бойові дії.

Для участі у програмі релокації необхідно зареєструватись на платформі цифрової взаємодії, яка доступна за посиланням.