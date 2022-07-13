Євросоюз готує рекомендації на випадок припинення постачання газу з Росії, – ЗМІ

У Євросоюзі розробляють низку термінових економічних заходів, зокрема скорочення використання опалювальних систем, щоб пом'якшити наслідки можливого, на думку блоку, припинення постачання газу з Росії.

Про це пише Bloomberg з посиланням на проект документу ЄС, передає Інтерфакс-Україна.

"Згідно з проєктом документа, у Європейській Комісії вважають, що існує значний ризик того, що Москва різко і в односторонньому порядку зупинить постачання палива цього року. Щоб до цього підготуватися, Комісія планує рекомендувати додаткові заходи, які блоку слід розглянути, щоб обмежити споживання газу", – повідомляє агентство.

"У проєкті містяться поради країнам-членам ЄС, які включають наступне: перехід на інші види палива як у промисловості, так і в енергетиці, а також інформаційні кампанії щодо скорочення використання систем опалення та охолодження та обов'язкові обмеження на період готовності до кризи", – підкреслює Bloomberg.

При цьому наголошується, що зміст документа може бути змінено до його прийняття, запланованого на 20 липня.

"Прийняття заходів зараз може на третину скоротити вплив раптового порушення постачання", – наводить агентство витяг із проєкту документа Єврокомісії.

У ньому наголошується, що вжиті заздалегідь спільні заходи ЄС "знизять необхідність можливого та більш болючого скорочення попиту взимку".

Згідно з текстом ЄК, постачання російського газу в ЄС зараз становлять менше 30% від середнього показника з 2016 по 2021 рік.

Bloomberg пише, що скорочення постачання газу з Росії торкнулося 12 держав-членів союзу.

Нагадаємо, раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.