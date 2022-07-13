Угорщина оголосила надзвичайну ситуацію в енергетиці

Керівник адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш 13 липня оголосив про запровадження надзвичайної ситуації в енергетиці.

Про це повідомляє HVG, передає Європейська правда.

Як повідомляється, угорський прем’єр Віктор Орбан 13 липня зібрав позачергове засідання уряду для обговорення "європейської енергетичної кризи". На ньому було ухвалене рішення запровадити надзвичайну ситуацію.

За словами Гуйяша, стало зрозуміло, що для опалювального сезону в Європі не вистачить природного газу, тому уряд ухвалив план із семи пунктів, який набуде чинності із серпня. За словами Гуйяша, угорські газові сховища заповнені на 44%, чого вистачить на чверть року.

Метою надзвичайної ситуації, за його словами, є "підготовка до енергетичної кризи, зміцнення енергетичної безпеки та захист від зменшення комунальних послуг на тлі подальшого зростання цін на енергоносії".

План уряду Угорщини передбачає, що:

Угорщина збільшить видобуток газу з 1,5 млрд до 2 млрд кубометрів;

уряд уповноважив главу МЗС Петера Сійярто домовитися про постачання додаткових запасів газу;

уряд заборонить експорт енергоносіїв і дров;

уряд до кінця року значно збільшить видобуток бурого вугілля й антрациту;

блоки електростанції "Матра" мають бути перезапущені якомога швидше;

уряд ініціює продовження режиму роботи АЕС "Пакш";

із 1 серпня знижена ціна на газ та електроенергію діятиме лише до середнього рівня споживання угорського домогосподарства, а за межами цього обсягу буде діяти ринкова ціна. Водночас, за словами Гергея Гуйяша, це положення не буде поширюватися на трьох чвертей домогосподарств.

Керівник адміністрації угорського прем’єра не виключив, що уряд готується до можливих аварійних відключень. Це може статися, коли газ повністю припиниться, але поки про це не варто говорити, вважає Гуйяш.

Наприкінці травня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про надзвичайний стан через війну в Україні.

Раніше Сійярто заявляв, що в найближчі кілька років Угорщина фізично не зможе знайти заміну нафти та газу з РФ.