Єврокомісія розблокувала транзит російських товарів до Калінінграда залізницею

Європейська комісія оприлюднила роз’яснення щодо санкцій на транзит товарів з Росії, які розблокують постачання російських товарів до Калінінграда залізничним транспортом.

Як повідомляється у пресрелізі Єврокомісії, роз’яснення має врегулювати питання транспортування товарів через територію ЄС між несуміжними частини РФ, зокрема ряду санкційних товарів, таких як чавун і сталь, цемент і деревина, вугілля, нафта та нафтопродукти.

"Відповідно до статті 3(l) Регламенту, підприємствам автомобільного транспорту, заснованим в Росії, заборонено перевозити вантажі автомобільним транспортом по території Союзу, в тому числі в режимі транзиту. Однак ця заборона не поширюється на транзитне перевезення вантажів через ЄС між Калінінградською областю та Росією за умови, що перевезення таких товарів іншим чином не заборонено", – йдеться у роз’ясненні.

Водночас Єврокомісія уточнює, що транзит підсанкційних товарів автотранспортом заборонено, але це обмеження не стосується залізничного транспорту.

"Жоден такий спеціальний режим не застосовується до залізничного транспорту на тому самому маршруті, що не зменшує зобов’язання держав-членів здійснювати ефективний контроль", – зазначається у документі.

Під ефективним контролем мається на увазі, що держави-члени ЄС мають перевіряти, чи залишаються обсяги транзиту російських товарів у Калінінград в межах історичних середніх значень за останні 3 роки, відображаючи реальний попит у пункті призначення, і чи не виникає незвичайних потоків або торгових схем, які могли б призвести до обходу запроваджених санкцій.

У цьому контексті Єврокомісія нагадує, що транзит пінсанкційних товарів і обладнання військового та подвійного призначення повністю заборонено у будь-якому випадку – незалежно від виду транспорту.

"Метою сьогоднішнього тексту є визначення застосовних правил і нагадування про те, що держави-члени зобов’язані запобігати всім можливим формам обходу обмежувальних заходів ЄС. У цьому світлі Єврокомісія підкреслює важливість моніторингу двосторонніх торговельних потоків між Росією та Калінінградською областю, щоб гарантувати, що підсанкційні товари не можуть потрапити на митну територію ЄС", – наголосили у Єврокомісії.

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Нагадаємо, 20 червня Литва офіційно оголосила, що припинила залізничний транзит частини вантажів із основної території РФ до Калінінградської області. Згодом Литва поширила обмеження на перевезення санкційних товарів до з Росії до Калінінграда на вантажний автомобільний транзит.

В МЗС Литви пояснили, що заборона на транзит між основною територією Росією та Калінінградською областю РФ через Литву торкнулася лише продукції із сталі та чорних металів та запроваджена в рамках виконання санкцій ЄС, які набули чинності з 17 червня.

Водночас у митній службі Литви нагадали, що про цю заборону було відомо з середини березня разом з ухваленням четвертого пакету санкцій ЄС проти Росії. Він передбачає обмеження на російську сталь та іншу продукцію із чорних металів за договорами, укладеними до 17 червня.

Уже 11 липня Литва розширила обмеження на транзит товарів через свою територію до російського Калінінграда, оскільки набуло чинності поступове запровадження раніше оголошених Євросоюзом санкцій проти Москви. Відтак заборонено провозити цемент, деревину, спирт і промислові хімікати на спиртовій основі.