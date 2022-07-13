Кабмін виділить 300 мільйонів на ремонт зруйнованих окупантами трьох ТЕЦ

Кабінет міністрів виділить майже 300 млн грн на ремонт трьох ТЕЦ в Чернігові, Охтирці та Кременчуці.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками візиту до Чернігівської області.

"Під час візиту на Чернігівщину відвідали місцеву ТЕЦ, яку російські терористичні війська свідомо розбомбили в березні. Тут зруйновано 15 об’єктів. Пошкодження дійсно суттєві, тому уряд виділяє додаткові 100 млн грн, аби провести необхідний ремонт і закупити обладнання для цієї теплоцентралі. Завдяки цим коштам жителі Чернігова та області будуть із теплом цієї зими", – написав Шмигаль.

Він додав, що Кабмін виділить 100 млн грн для відновлення Кременчуцької ТЕЦ та 86,5 млн грн – для Охтирської ТЕЦ.

"Обидва підприємства так само сильно пошкоджені від обстрілів. Ці кошти від уряду дозволять теплоцентралям оперативно провести ремонти й запуститися якраз до опалювального сезону", – запевнив голова уряду.

Як повідомлялося, за даними місцевої влади Чернігова, лише на відновлення Чернігівської ТЕЦ потрібно близько 803 млн грн.

При цьому компанія "ТехНова" Анатолія Шкрібляка не ремонтуватиме ТЕЦ, яку вона орендує, натомість вона звернулася до міської ради з заявою про розірвання договору оренди.