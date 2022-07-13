Грузія отримає відстрочку для виконання умов отримання кандидатства в члени ЄС

Європейська Комісія планує підготувати оцінку виконання Грузією 12 рекомендацій для набуття статусу кандидата у члени ЄС тільки на початку 2023 року, а не в грудні 2022, як планувалося.

Про це заявив представник генерального директора Європейської Комісії з питань розширення і політики сусідства Майкл Рупп, передає Європейська правда.

Під час засідання комітету з міжнародних відносин Європарламенту Рупп заявив, що після "обережного розгляду" було вирішено "не квапити грузинську політичну еліту" в процесі деполяризації країни, щоб вона ґрунтовно попрацювала над реформами.

"Як сказала нам Європейська Рада, ми підготуємо звіт про те, як було виконано прописані пріоритети, до 2023 року. Це дасть грузинській політичній системі достатньо часу, щоб ґрунтовно попрацювати над вказаними пріоритетами", – сказав він.

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Нагадаємо, Грузія подала заявку на вступ до ЄС разом з Україною і Молдовою, однак отримала відмову від Єврокомісії у наданні кандидатського статусу. ЄС погодився офіційно визнати європейську перспективу Грузії.

Єврокомісія визначила 12 блоків критеріїв, за якими Грузія має продемонструвати прогрес, щоби отримати статус кандидата.