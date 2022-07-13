Кабмін знову заборонив отримувати безкоштовні ліки за паперовими рецептами

Використання паперових рецептів на препарати, що видаються пацієнтам за програмою реімбурсації (часткової або повної компенсації їх вартості за рахунок держбюджету), скасовується з 15 липня.

Відповідне розпорядження Кабміну №780 від 12 липня оприлюднено на офіційному урядовому порталі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з документом, з постанови №854 від 28 липня 2021 року "Деякі питання реімбурсації лікарських засобів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення" виключається пункт 2.1, який передбачав можливість виписувати паперові рецепти на лікарські засоби, що підлягають реімбурсації.

Цей пункт був включений Кабміном до постанови про умови реімбурсації 5 березня і застосовувався з першого дня війни – з 24 лютого. Це послаблення правил було зроблено для ситуацій, коли була відсутня технічна можливість для того, що виписати електронний рецепт.