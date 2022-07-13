Для доньки Путіна знайшли нову посаду

Гендиректорка фонду "Національний інтелектуальний розвиток" Катерина Тихонова, яку називають дочкою Владіміра Путіна, стала співголовою координаційної ради Російського союзу промисловців та підприємців (РСПП) з імпортозаміщення та технологічної незалежності.

Про це повідомляє російське агентство РБК з посиланням на протокол про її призначення.

З протоколу випливає, що головою тієї ж координаційної ради правління затвердило президента РСПП Олександра Шохіна.

У пресслужбі РСПП призначення Тихонової підтвердили, пояснивши що очолювана нею рада потрібна для координації органів РСПП з питань заміни імпорту, узагальнення найкращих практик імпортозаміщення імпортного обладнання, створення цифрових сервісів для підтримки цієї роботи та підготовки пропозицій та законодавчих ініціатив з держполітики у цій галузі.

У пресслужбі "Іннопрактики" (під цим брендом працюють фонд "Національний інтелектуальний розвиток" та Центр національного інтелектуального резерву, які очолює Тихонова) уточнили, що Тихонова поки не дала згоди на входження до складу координаційної ради РСПП, але підтвердили, що таке призначення можливе.

Тихонова також обіймає посаду заступника директора Інституту математичних досліджень складних систем МДУ.

Читайте також: Британська прокуратура звинуватила у шахрайстві колишнього боса "Формули-1", який виправдовував Путіна

"Іннопрактика" – один із творців концепції технологічної долини на базі МДУ, яка займається розробками у сфері високих технологій.

Низка західних ЗМІ, а також урядовців, називали Тихонову "дочкою Путіна". Російський президент не підтверджував і не спростовував цієї інформації.

Навесні цього року Тихонову як "дочку Путіна" внесли до своїх санкційних списків США, ЄС, Великобританія, Канада, Японія та Австралія, на неї поширюється заборона на в'їзд у ці країни та блокування всіх активів і рахунків.