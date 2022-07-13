Інфляція в США оновила рекорд за останні 40 років

Споживчі ціни в США зросли у червні на 9,1% у річному обчисленні, оновивши максимуми з кінця 1981 року.

Згідно з даними Міністерства праці, порівняно з попереднім календарним місяцем ціни зросли на 1,3%, продемонструвавши найбільший стрибок за місяць з 2005 року, повідомляє Bloomberg.

Опитані агентством економісти прогнозували зростання інфляції на 1,1% порівняно з травнем і на 8,8% у річному обчисленні. Таким чином, зростання цін перевищує експертні оцінки четвертий місяць поспіль.

Базова інфляція, яка не враховує зміну цін на продовольство та енергетичні товари, зросла на 0,7% порівняно з попереднім місяцем і на 5,9% порівняно з червнем минулого року.

Bloomberg відзначає, що зростання цін завдає шкоди реальній заробітній платі, яка знизилася найбільше за всю історію, починаючи з 2007 року. Дані про інфляцію також стимулюватимуть ФРС до агресивної політики підвищення ставок і посилюють тиск на президента Джо Байдена та демократів у Конгресі перед проміжними виборами.

ФРС вже анонсувала підвищення процентних ставок на 75 базисних пунктів у липні, однак тепер експерти припускають, що ставки можуть зрости одразу на повний відсотковий пункт.

Своєю чергою підвищення ставок ФРС збільшує ризики потенційної рецесії в США у наступні 12 місяців.

Як повідомлялося, раніше голова МВФ Крісталіна Георгієва констатувала, що перспективи світової економіки "суттєво погіршилися" з квітня і вона не може виключити ризик виникнення глобальної рецесії вже наступного року.