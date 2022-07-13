Італійський автоконцерн Iveco позбувся бізнесу в Росії

Італійський автоконцерн Iveco вийшов із спільного з російським ТОВ "АМТ" підприємства зі збору вантажівок.

Про це повідомив глава компанії Герріт Маркс, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми передали частку спільного підприємства в Росії нашому колишньому партнеру "АМТ", – сказав Маркс.

Йдеться про російсько-італійське ТОВ "Івеко-АМТ", яке керує заводом з випуску вантажних машин у Міасі (Челябінська область).

Після початку війни в Україні Iveco ухвалила рішення припинити постачання автомобілів до РФ. Крім того, Маркс повідомляв, що компанія почала оцінювати можливість виходу із спільного з "АМТ" підприємства.