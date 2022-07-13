Італійський автоконцерн Iveco позбувся бізнесу в Росії
Італійський автоконцерн Iveco вийшов із спільного з російським ТОВ "АМТ" підприємства зі збору вантажівок.
Про це повідомив глава компанії Герріт Маркс, передає Інтерфакс-Україна.
"Ми передали частку спільного підприємства в Росії нашому колишньому партнеру "АМТ", – сказав Маркс.
Йдеться про російсько-італійське ТОВ "Івеко-АМТ", яке керує заводом з випуску вантажних машин у Міасі (Челябінська область).
Після початку війни в Україні Iveco ухвалила рішення припинити постачання автомобілів до РФ. Крім того, Маркс повідомляв, що компанія почала оцінювати можливість виходу із спільного з "АМТ" підприємства.
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Dima30
показати весь коментар13.07.2022 23:29 Відповісти Мені подобається 1
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