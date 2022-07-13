Казахстан хоче створити власний поромний флот

Казахстан планує створити власний поромний флот, а в порту Актау організувати контейнерний хаб.

Про це повідомив представник комітету транспорту міністерства індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану Касим Тлепов на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"У планах ми маємо намір з будівництва власного поромного флоту. У довгостроковій перспективі хочемо довести їх (поромів, – ред.) кількість до 10 одиниць", – сказав Тлепов.

Він зазначив, що Казахстан поступово нарощує контейнерний потік, у зв'язку з чим планує будівництво контейнерного хаба в порту Актау.

Для досягнення цієї мети відомство вже опрацьовує питання залучення міжнародних транспортно-логістичних компаній, наприклад, PSA International. Крім того, планується залучити таких світових контейнерних операторів, як COSCO Shipping та Maersk.

"Уже певні опрацювання з ними ведуться. Це дозволить нам залучити їхній контейнерний парк і значно збільшити наші транзитні та експортні можливості", – сказав Тлепов.

За даними відомства, наразі Казахстан має власний торговий флот, зокрема, чотири суховантажні машини, які працюють на Каспійському морі. До кінця року національний морський перевізник "Казмортрансфлот" планує ввести в експлуатацію ще два контейнеровози.