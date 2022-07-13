"Укрексімбанк" виставив на продаж нерухомість у чотирьох областях

"Укрексімбанк" виставив на торги 24 лоти, до яких входять елітна житлова нерухомість у Львові, виробничі комплекси, нежитлові приміщення та обладнання в різних регіонах України.

Як повідомляє пресслужба банку, об’єкти та майно перебувають у його власності.

Продаж лотів відбудеться 1 серпня в системі електронних аукціонів OpenMarket (ДП "СЕТАМ" Міністерства юстиції України).

Зокрема, на торги виставлено: