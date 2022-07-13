"Укрексімбанк" виставив на продаж нерухомість у чотирьох областях
"Укрексімбанк" виставив на торги 24 лоти, до яких входять елітна житлова нерухомість у Львові, виробничі комплекси, нежитлові приміщення та обладнання в різних регіонах України.
Як повідомляє пресслужба банку, об’єкти та майно перебувають у його власності.
Продаж лотів відбудеться 1 серпня в системі електронних аукціонів OpenMarket (ДП "СЕТАМ" Міністерства юстиції України).
Зокрема, на торги виставлено:
- Львів: 13 квартир площею від 140 до 220 кв. м та нежитлові приміщення у преміальному житловому комплексі "Зелена тераса" у парковій зоні по вул. Кубанська. На першому поверсі розташовуються кафе, картинна галерея, дитяча школа мистецтв і салон краси, у дворі – дитячий ігровий майданчик. Поблизу історичного центру міста з закладами культури, освіти та торгівлі, пам’ятками архітектури та історії у пішій доступності.
- Дніпропетровська область, Кривий Ріг: Побутовий корпус прядильного виробництва по вул. Фабрична загальною площею понад 6600 кв. м.
- Дніпропетровська область, село Катеринівка Нікопольського району: Тепличний комплекс для вирощування овочів з будівлями та спорудами площею 78 829 кв. м.
- Дніпро: Лабораторно-виробничий корпус площею понад 4000 кв. м, склад та трансформаторна підстанція по вул. Кам’янська.
- Житомирська область, Бердичів: Двоповерхова будівля кафе-ресторану площею 417 кв.м. та земельна ділянка майже 0,08 га по вул. Козацька.
- Кропивницький: Комплекс будівель по вул. Слободянюка Руслана з адміністративними спорудами і виробничими цехами площею 2 754,3 кв.м. та складськими приміщеннями площею 914,9 км.в. підприємства, де розташовувалось виробництво рибних продуктів, та водонапірний бак.
- Чернігів: Обладнання для випуску пакувальної тари – лінії з виробництва гофротари з кольоровим флексодруком і п’ятишарового гофрокартону, тигельні преси та паровий котел.
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