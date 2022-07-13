Україна розриває дипломатичні відносини з Північною Кореєю

Україна розриває дипломатичні відносини з КНДР у відповідь на визнання так званої "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує рішення Корейської Народної Демократичної Республіки визнати так звану "незалежність" тимчасово окупованих Російською Федерацією територій в Донецькій та Луганській областях України. Розглядаємо це рішення як спробу підірвати суверенітет та територіальну цілісність України з боку Пхеньяна, грубе порушення Конституції України, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права. Визнання північнокорейським режимом "суб’єктності" російських окупаційних режимів на Донеччині та Луганщині є нікчемним, не матиме юридичних наслідків та не змінить міжнародно визнаних кордонів України", – сказано в заяві.

У відповідь на такий недружній акт Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з Корейською Народною Демократичною Республікою. Політичні та економічні контакти із КНДР не здійснюються через накладені на цю країну міжнародні санкції.

"Звернення Росії до КНДР про підтримку в легітимізації силового захоплення частини української території говорить більше про токсичність Москви, ніж Пхеньяна. У Росії більше не залишилося союзників у світі, окрім країн, які залежать від неї фінансово й політично, а рівень ізоляції РФ скоро досягне рівня ізоляції КНДР. Україна й надалі максимально жорстко реагуватиме на зазіхання на її суверенітет та територіальну цілісність", – наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

21 лютого президент Росії Путін на церемонії у Кремлі підписав указ про визнання незалежності так званих "Луганської народної республіки" та "Донецької народної республіки".

24 лютого Росія вторглася в Україну.