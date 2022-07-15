Єврооблігації України подорожчали на 7% після заяви МВФ (оновлено)

Українські єврооблігації 14 липня подорожчали в середньому на 6,8% на словах представника МВФ, що у Фонді очікують продовження Україною акуратного обслуговування свого держборгу.

За даними Bloomberg, за перші три дні тижня ціни українських паперів упали в середньому на 20%, у тому числі реагуючи на зроблену 11 липня пропозицію НАК "Нафтогаз України" відтермінувати всі платежі та погашення своїх єврооблігацій на два роки, передає Інтерфакс-Україна.



За облігації з погашенням у 2024-2033 роках давали від 16,5 до 18,2% від номіналу. Найкоротші облігації з погашенням на початку вересня 2022 року подешевшали найбільше – на 10,5 відсоткових пункта (в.п.), до 37,3% від номіналу, а папери з погашенням у вересні 2023 року впали в ціні до 25,1% від номіналу.



Проте висловлена у четвер позиція МВФ дозволила частково відіграти цей обвал. Зокрема найбільше подорожчали єврооблігації 2022 року – до 41% від номіналу. Щоправда, з урахуванням близькості терміну погашення це все одно відповідає прибутковості 1140% річних.



Щодо паперів із погашенням у 2024-2033 роках, то тепер вони котируються в діапазоні 17,7%-19,1% від номіналу. Їхні прибутковості становлять від 121,3% річних за єврооблігаціями з погашенням у вересні 2024 року до 59,5% за єврооблігаціями-2027 і до 44,3-43,3% річних за "найдовшими" єврооблігаціями з погашенням у 2032-2033 роках .



Облігації у євро з погашенням у 2026 році котирувалися за ставкою 76,5%, у 2030 році – 40,1% річних.



Трохи зросли в ціні в четвер і ВВП-варранти – до 22,6% від номіналу з 21,9% днем раніше, проте це суттєво нижче за рівень п'ятниці – 25,6% від номіналу та 38,8%, які за них давали ще на початку червня.

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Як повідомлялося, напередодні представник МВФ Джеррі Райс заявив, що наразі Україна акуратно обслуговує свій державний борг і Фонд очікує, що така ситуація збережеться і надалі.

Наприкінці червня Bloomberg з посиланням на джерела повідомив, що український уряд вивчає можливість реструктуризації державного боргу, оскільки можливості фінансування спустошеної війною країни ризикують вичерпатися.

За даними співрозмовників агентства, наразі розглядається кілька сценаріїв, а прийняття остаточного рішення не очікується до кінця літа. Bloomberg зазначає, що у вересні Україна має сплатити $1,4 млрд за зовнішнім боргом без урахування відсотків.

Своєю чергою прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд України наразі не обговорює реструктуризацію державного боргу, однак сподівається на відповідну ініціативу від міжнародних партнерів.