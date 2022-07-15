Бізнес прогнозує зменшення виробництва товарів та посилення інфляції, – опитування Нацбанку

Бізнес очікує на скорочення обсягів виробництва товарів і послуг в Україні внаслідок повномасштабної війни та песимістично налаштований щодо рівня ділової активності своїх підприємств.

Про це свідчать результати опитування керівників компаній, яке Національний банк провів у другому кварталі 2022 року.

Зазначається, що індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) становив 72,6% проти 108,2% у першому кварталі.

"Зниження ІДО відбулося через погіршення оцінок за всіма складовими індексу, найсуттєвіше – щодо інвестиційних видатків на виконання будівельних робіт, на машини, обладнання та інвентар. Респонденти підприємств усіх видів діяльності очікують зменшення кількості працівників на своїх підприємствах", – йдеться у повідомленні.

Так, підприємства очікують скорочення обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців. Баланс відповідей становив "мінус" 48.7% порівняно з "мінус" 1.7% у І кварталі.

Також погіршилися очікування бізнесу щодо курсу гривні. Понад половина респондентів (52%) вважають, що обмінний курс перевищить 36 грн/1$ (у попередньому кварталі – 29.35 грн/1$).

Інфляційні очікування також зросли: у другому кварталі очікувана річна інфляція становила 21.5% порівняно з 9.5% у попередньому кварталі. 58.2% опитаних підприємств уважають, що інфляція в наступні 12 місяців перевищить 20%.

Воєнні дії є найвагомішим проінфляційним чинником, на думку 93.2% респондентів. Також суттєвий вплив на зростання споживчих цін матимуть витрати на виробництво (58.8%) та обмінний курс (58.6%).

Керівники суттєво погіршили оцінки поточного фінансово-економічного стану власних підприємств: баланс відповідей становив "мінус" 28.8% проти 6.6% у першому кварталі. Погіршення фінансово-економічного стану очікують респонденти всіх видів економічної діяльності, за винятком підприємств будівництва.

Найпесимістичніші очікування в підприємств енерго- та водопостачання ("мінус" 26.7%) і транспорту та зв’язку ("мінус" 26.4%).

Водночас бізнес прогнозує зменшення обсягів реалізації своєї продукції як в Україні, так і на зовнішньому ринку: баланси відповідей – "мінус" 19.0% та "мінус" 25% відповідно проти 17.0% та 23.3% у першому кварталі.

Погіршилися очікування підприємств щодо інвестиційних видатків як на машини, обладнання та інвентар, так і на будівельні роботи: баланс відповідей – "мінус" 34.7% і "мінус" 37.2% відповідно (раніше 14.3% і 0.9% відповідно).

При цьому, пропри низький рівень, залишилися позитивними оцінки щодо обсягів залучення іноземних інвестицій підприємствами, які їх залучають: баланс відповідей знизився до 0.7% з 5.3% у І кварталі. Зростання очікують підприємства транспорту та зв’язку, інших видів діяльності, енерго- та водопостачання.

Також послабились очікування щодо зростання витрат на оплату праці одного найманого працівника в наступні 12 місяців: баланс відповідей – 17.5% проти 62.9% у першому кварталі.

Частка респондентів, які планують залучати кредити в національній валюті, зросла до 84.6% (у попередньому кварталі – 79%). Керівники підприємств відзначили посилення жорсткості умов доступу до банківських кредитів: баланс відповідей збільшився до 20.6% (у першому кварталі – 2.1%).

Найсуттєвішою перешкодою для залучення нових кредитів залишаються високі кредитні ставки (37.2%). Водночас, якщо порівняти з попереднім опитуванням, вплив цього чинника суттєво послабився (на 15.4 в. п.). Натомість посилився (на 11.1 п. п.) чинник "невпевненість у спроможності підприємства вчасно виконувати боргові зобов'язання".

Квартальне опитування проводилося з 3 травня до 1 червня 2022 року. В опитуванні взяло участь 592 підприємства з 21 регіону країни.