Fitch знизив рейтинг "Нафтогазу" через прохання відкласти виплату боргів

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) НАК "Нафтогаз України" з "CCC" до "C" після того, як компанія запросила дворічну відстрочку виплат за своїми єврооблігаціями.

Про це йдеться у повідомленні агентства, передає Інтерфакс-Україна.



"Нафтогаз" отримав фактичні інструкції від уряду закупити та імпортувати природний газ обсягом до 5,6 млрд куб. м. У поточних цінах це коштуватиме приблизно $8 млрд, що, ймовірно, значно перевищує поточний залишок коштів "Нафтогазу". У контексті цієї вимоги та слабкої ліквідності "Нафтогазу" Fitch вважає, що запит згоди було проведено, щоб уникнути дефолту", – наголошують в агентстві.



Водночас, як повідомило Reuters, у телефонній розмові, організованій лондонською юридичною фірмою Dechert, яка була призначена кредиторами "Нафтогазу", консультанти заявили, що не думають, що компанія зіткнулася з невідкладним браком готівки, і рекомендують відхилити прохання НАК про два роки відстрочки виплат.



Зрештою вони вимагатимуть повного погашення облігацій $335 млн під 7,375% з терміном погашення 19 липня, а також додаткової виплати відсотків за облігаціями 2024 року на 600 млн євро під 7,125%, стверджує видання. За даними Reuters, кредитори можуть повторно розглянути запит "Нафтогазу" пізніше, якщо ситуація в країні не покращиться до погашення єврооблігацій 2024 року.



Fitch констатує, що російське вторгнення в Україну вплинуло на діяльність "Нафтогазу" і поставило під сумнів фінансові прогнози агентства щодо діяльності компанії.

"Його позиція щодо ліквідності дуже слабка і в тому числі пов'язана з необхідністю купувати на ринку додаткові обсяги природного газу до зимового сезону", – зазначає рейтингове агентство.



Воно прогнозує, що потреби внутрішнього споживання України, як і раніше, значною мірою задовольнятимуться за рахунок внутрішнього виробництва, а імпорт здійснюватиметься лише в помірних кількостях, проте вказує на ризик того, що ключова виробнича чи транспортна інфраструктура може бути пошкоджена або стати недоступною, оскільки військові атаки продовжуються і їх важко передбачити.

Як повідомлялося, на початку тижня НАК "Нафтогаз України" через емітента своїх єврооблігацій Kondor Finance plc звернувся до власників цих паперів на суму майже $1,5 млрд із пропозицією відстрочити виплату купонів за ними на два роки, а також відкласти на такий самий термін погашення єврооблігацій-2022 на $335 млн.

Термін голосування за пропозиціями спливає вдень 21 липня, а збори та оголошення результатів призначено на 26 липня.

Пізніше стало відомо, що "Нафтогаз" звернеться з такою ж пропозицією до всіх інших міжнародних кредиторів.