Нові санкції ЄС будуть націлені на російське золото, – заступник голови Єврокомісії

Новий пакет санкцій ЄС проти РФ буде націлений на експорт російського золота.

Про це повідомив заступник глави Єврокомісії Марош Шефчович, передає The Telegraph.



"Як тільки ми досягнемо згоди (щодо нового санкційного пакету, – ред.) на рівні держав-членів, ми опублікуємо його", – сказав він журналістам перед початком неформальної зустрічі Ради ЄС на рівні міністрів у європейських справах.



За словами Шефчовича, ЄС розгляне, як можна було б "запровадити режим санкцій щодо золота, яке є важливим товаром для експорту з Росії".

Як повідомлялося, у червні країни "Великої сімки" домовилися запровадити ембарго на імпорт російського золота. За оцінками держдепу США, заборона на імпорт російського золота позбавить РФ можливості заробляти $19 млрд на рік.

Після цього США заборонили імпорт золота з Росії із 28 червня. Їх прикладу також послідували Канада, Японія та Нова Зеландія.