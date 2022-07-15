Мережі АЗС знизили ціни на дизпаливо

За тиждень, з 8 до 15 липня, низка українських мереж АЗС знизила ціни на дизельне пальне.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема продукт у мережі AMIC здешевшав на 51 копійку – до 56,49 грн/л. На 2 грн зменшили ціни "Нефтек", VostokGaz і "Олас", на 3 грн – запорізька мережа ZOG.

На 1 грн і 1,5 грн – до 56,99 грн/л, 54,49 грн/л і 54 грн/л – дизпальне здешевшало в мережах BVS, Mango і Prime відповідно.

У середньому по країні за тиждень дизельне пальне здешевшало на 30 копійок – до 56,19 грн/л.

Крім того, такі мережі як ZOG, Prime, Катрал і VostokGaz відкоригували у бік зменшення ціни на бензин марки А-95 з покращеними показниками якості.