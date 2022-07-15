Урожай пшениці цьогоріч зменшиться до 18-19 мільйонів тонн, – Мінагрополітики

Урожай пшениці у 2022 році складе 18-19 млн тонн, що перевищить прогнозні показники при її посіві, загалом за врожайністю всіх сільгоспкультур можна робити обережно-оптимістичний прогноз,

Про це під час національного телемарафону повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, передає Інтерфакс-Україна.

"Новий урожай достатній, хоча він значно менший за минулорічний, але більший, ніж прогнозувалося при сівбі. Досить багато пшениці – у нас прогноз по ній 18-19 млн тонн, при тому, що багато ще не вивезено, а ми споживаємо в рік у 3-4 рази менше, ніж зараз збираємо. Збираємо нормально, з невеликим запізненням, але це викликано погодою", – сказав він.

За словами міністра, за всіма засіяними в країні сільгоспкультурами очікується непогана врожайність. При цьому Сольський уточнив, що хоча на даний момент немає факторів, які б на неї негативно впливали, проте не можна виключити їх появу в майбутньому, аж до моменту збирання врожаю.

Як повідомлялося, Українська зернова асоціація прогнозує, що цьогоріч Україна може отримати 69,4 млн тонн зернових та олійних з площі близько 19,1 млн га.