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Фонд гарантування вперше виставив на продаж активи української "дочки" російського "Сбербанку"

сбербанк

У системі "Prozorro.Продажі" 26 липня відбудеться аукціон, на якому вперше буде виставлено на продаж активи АТ "Міжнародний резервний банк" (колишній "Сбербанк"), що ліквідується.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Зазначається, що на торги буде виставлено право вимоги за кредитним договором з юрособою.

У забезпеченні за кредитним договором – нерухомість, а саме майновий комплекс загальною площею 22,5 тис. кв. м в одному з центральних районів Києва поблизу ст. метро "Шулявська", а також технологічне та допоміжне обладнання з виготовлення безалкогольних напоїв.

Крім того, у забезпечені акції юридичної особи-позичальника та майнові права інтелектуальної власності на знак товарів і послуг. Загальна заборгованість за кредитним договором складає 546,3 млн грн. Така ж сума є початковою ціною лоту.

Торги відбудуться за голландською моделлю аукціону.

Як повідомлялося, 25 лютого Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Росії: АТ "Міжнародний резервний банк", який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії", та ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".

Автор: 

аукціон (1339) Сбербанк (293) Фонд гарантування вкладів (1450)


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