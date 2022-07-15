Суд зняв накладений на вимогу Коломойського арешт з акцій "Промінвестбанку" для передачі їх державі

Госпсуд Києва за клопотанням ліквідатора "Промінвестбанку" скасував свою ухвалу від 4 лютого 2021 року, якою на вимогу пов’язаного з Ігорем Коломойським та партнерами ТОВ "Крим Дівелопмент" було накладено арешт на 99,77% акцій банку, а також на все його майно, цінні папери та кошти на рахунках в інших банках.

Відповідне рішення Господарський суд Києва ухвалив 7 липня, повідомляє Finbalance.

Суд зауважив, що запровадження процедури ліквідації "Промінвестбанку" в лютому поточного року "зумовлює обов`язкове скасування заходів забезпечення позову в силу прямої вказівки в законі".

Крім того, в частині акцій ПАТ "Промінвестбанк", мажоритарним акціонером яких є держкорпорація розвитку "ВЕБ.РФ", суд вказав, що 7 березня набув чинності закон №2116-ІХ, яким передбачено, що конфіскація може бути застосована також до юридичних осіб, засновником або бенефіціаром прямо або опосередковано якої є громадяни Російської Федерації.

Оскільки засновником "ВЕБ.РФ", на майно (акції ПАТ "Промінвестбанк") якого накладено арешт, є Російська Федерація, то майно цієї юридичної особи підлягає конфіскації на користь Держави Україна.

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Як повідомлялося, у травні Верховна Рада затвердила указ президента, яким він увів в дію рішення РНБО про примусове вилучення активів російських держбанків в Україні, зокрема, 99,7% акцій "Промінвестбанку", що належать "ВЕБ.РФ", та 100% акцій "Міжнародного резервного банку", що належать російському "Сбербанку".

Нагадаємо, у травні 2019 року держвиконавець на вимогу пов'язаних із групою "Приват" Ігоря Коломойського та партнерів структур наклав арешт на 99,77% акцій "Промінвестбанку" на виконання рішення Арбітражного суду (Гаага, Королівство Нідерландів) від 2 травня 2018 року у справі про стягнення з Росії компенсації за захоплене нерухоме майно "Привата" в окупованому Криму.

Після арешту акцій "Промінвестбанку" російська держкорпорація "ВЕБ.РФ" подала позов до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольму проти України на суму понад 200 млн. євро.

Згодом акції "Промінвестбанку" були продані на аукціоні, однак угоду у підсумку було скасовано, а пов'язані з арештом акцій банку судові процеси тривали до початку повномасштабного російського вторгнення наприкінці лютого 2022 року..

За цей час "Промінвестбанк" припинив обслуговування рахунків фізосіб та закрив у 2019 році всі відділення в Україні, залишивши лише одне у Києві.