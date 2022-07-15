Найбільші мережі АЗС почали знижувати ціни на дизпаливо

За тиждень з 8 по 15 липня низка українських мереж АЗС знизили ціни на дизельне пальне.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема в мережі AMIC дизпаливо подешевшало на 51 копійку за літр – до 56,49 грн/л.

Одразу на 2 гривні за літр знизили ціни мережі "Нефтек", VostokGaz і "Олас", на 3 гривні за літр – запорізька мережа ZOG.

На 1-1,5 гривні – до 56,99, 54,49 і 54 грн за літр відповідно – дизельне пальне подешевшало в мережах BVS, Mango і Prime.

У середньому по країні за тиждень ціни на дизельне пальне зменшились на 30 коп. – до 56,19 грн/л.

Крім того, такі мережі як ZOG, Prime, Катрал і VostokGaz відкоригували у бік зменшення ціни на бензин марки А-95 з покращеними показниками якості.