Норвезький виробник упаковки Elopak позбувся бізнесу в Росії

Норвезький виробник упаковки Elopak вирішив продати свій бізнес в Росії місцевому менеджменту.

Згідно із оприлюдненою на сайті компанії заявою, після цього її російський бізнес працюватиме незалежно, а Elopak і надалі утримуватиметься від ведення бізнесу в Росії.

"Після рішення Elopak призупинити роботу в Росії в березні 2022 року компанія провела ретельний аналіз усіх можливих варіантів. На цій основі сьогодні досягнуто домовленості про відчуження російського бізнесу (АТ "Елопак") місцевому керівництву шляхом продажу 100% акцій. Відсьогодні операційна діяльність російського бізнесу перебуває під контролем місцевого керівництва", – йдеться у заяві.

Компанія зазначає, що угода підлягає схваленню урядовою комісією з контролю над іноземними інвестиціями у Росії.

За даними російської компанії "Елопак", опублікованим у системі "СПАРК-Інтерфакс", її виручка у 2021 році склала 7,39 млрд рублів, чистий прибуток – 295,8 млн рублів проти 454,7 млн ​​рублів відповідно.

Elopak – один із провідних світових виробників упаковки та пакувальних систем для рідких харчових продуктів зі штаб-квартирою в Норвегії. Elopak має свої підрозділи та офіси більш ніж у 40 країнах, а найвідоміша упаковка компанії Pure-Pak широко представлена в понад 100 країнах світу.

В Україні Elopak у 1994 році став мажоритарним акціонером фастівського заводу "Полімер", на базі якого у 1996 році було засновано виробниче підприємство ВАТ "Елопак-Фастів".