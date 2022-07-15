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Путін звільнив скандального Рогозіна з посади голови "Роскосмосу"

рогозин

Російський президент Владімір Путін звільнив Дмитра Рогозіна з посади генерального директора держкорпорації з космічної діяльності "Роскосмос".

Відповідний указ оприлюднено на сайті Кремля.

Водночас Путін призначив гендиректором "Роскосмосу" Юрія Борисова, звільненого в п'ятницю з посади віце-прем'єра РФ, до сфери відповідальності якого входила космічна та оборонна промисловість.

Рогозін очолював "Роскосмос" з 2018 року, на цій посаді він відзначився переважно скандальними заявами.

Зокрема, у 2014 році після запровадження санкцій проти російської космічної промисловості Рогозін запропонував США доставляти своїх астронавтів до МКС за допомогою батуту. Через шість років, після успішного запуску космічного корабля Crew Dragon, засновник компанії SpaceX Ілон Маск відповів йому: "Батут працює".

Автор: 

путін володимир (1053) Рогозін Дмитро (6) Роскосмос (60) звільнення (1003)


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